Путешествия при закрытых границах: бесплатные виртуальные туры помогут открыть туристические места в Эстонии, Латвии и России

На туристическом сайте Via Hanseatica, в создании которого принимают участие различные организации из Эстонии, Латвии и России, представлены виртуальные туры, с помощью которых любой желающий может познакомиться, например, с Выборгским замком или Псковским кремлем, отправиться в поход по Сестрорецкому болоту, посетить эстонский замок Раквере или прогуляться по улицам средневекового Цесиса, изучить экспонаты Эстонского музея горного дела или углубиться в историю и легенды Валмиерского музея.

Интерактивные мультимедийные решения или виртуальные туры – это панорамные фотографии с разворотом на 360 градусов, которые можно перемещать по своему желанию. Снимки создают иллюзию присутствия в туристическом месте. В виртуальном туре можно увеличивать экспонаты и нажать на специальные круглые значки, чтобы получить дополнительную информацию о местах, мероприятиях и музейных экспонатах, найденных там, пишет rusERR.

Виртуальные туры адаптированы для использования на компьютерах или смартфонах и позволяют читать информацию на трех языках – эстонском, английском и русском.

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