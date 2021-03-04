В Таллиннском аэропорту непривычно много пассажиров. Что происходит?

В настоящее время количество завезенных случаев заражения коронавирусом в Эстонии составляет 1,4% от общего числа. Учитывая большое количество туристов, которые на прошлой неделе отправились во время школьных каникул на отдых в жаркие страны и теперь возвращаются домой, Департамент здоровья совместно с Таллиннским аэропортом и центрами тестирования бросили дополнительные силы на обслуживание желающих сдать тест на COVID-19.

По словам представителя Департамента здоровья Имре Кааса, центры тестирования и Таллиннский аэропорт установили точные даты и время, когда нагрузка будет значительно увеличена за счет одновременного прибытия нескольких чартерных рейсов. “Проблемными днями являются 4 и 6 марта. Было принято решение отправить в эти дни в аэропорт дополнительных работников”, — пояснил Каас.

Однако никаких экстра-мер к прилетающим применяться не будет. Тестирование по-прежнему является добровольным, всех обслуживают в порядке живой очереди на основе выданных в автомате номерков.

В Таллиннском аэропорту уже были случаи, когда одновременно прибывало несколько самолетов, и у Центра тестирования образовывалась большая очередь. Однако благодаря скоординированным действиям аэропорта и Департамента здоровья, а также дополнительным сотрудникам Центра тестирования сегодня удалось соблюдать как дистанцию среди пассажиров, так и общий порядок.