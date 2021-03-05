Лету — быть! Крупнейший туроператор стран Балтии возобновляет полеты в курортные города Турции

“Турция всегда была самым популярным местом летнего отдыха у туристов из стран Балтии”, — сказала руководитель Novaturas Аудроне Кейните. “В 2019 году на курортах Турции побывали около 100 тысяч туристов из всех стран Балтии. Первый самолет из Вильнюса вылетит 1 апреля. Старт рейсов из Риги запланирован на 21 апреля, а из Таллинна вылететь можно будет с 3 апреля. Из Литвы запланировано до 10 рейсов в неделю, из Латвии — четыре рейса в неделю, из Эстонии — пять рейсов в неделю”.