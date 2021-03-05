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05.03.2021, 07:00

Лету — быть! Крупнейший туроператор стран Балтии возобновляет полеты в курортные города Турции

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Первый рейс из Таллинна состоится уже 3 апреля!
Alanya, Türgi
Foto: Shutterstock
Начиная с апреля крупнейший туроператор в странах Балтии Novatours возобновляет полеты в курортные города Турции. Рейсы из Таллинна в Анталию и Аланию начнутся c 3 апреля. Из Риги улететь на отдых в Турцию можно будет с 21 апреля, а из Вильнюса — с 1 апреля.

Турция всегда была самым популярным местом летнего отдыха у туристов из стран Балтии”, — сказала руководитель Novaturas Аудроне Кейните. “В 2019 году на курортах Турции побывали около 100 тысяч туристов из всех стран Балтии. Первый самолет из Вильнюса вылетит 1 апреля. Старт рейсов из Риги запланирован на 21 апреля, а из Таллинна вылететь можно будет с 3 апреля. Из Литвы запланировано до 10 рейсов в неделю, из Латвии — четыре рейса в неделю, из Эстонии — пять рейсов в неделю”.

Условия въезда в Турцию


Все путешественники в возрасте от шести лет и старше должны по прибытии в Турцию предъявить негативный результат теста на коронавирус SARS-CoV-2. Тест необходимо пройти не менее чем за 72 часа до вылета. Все желающие отправиться в Турцию на самолете должны предъявить данный сертификат при посадке на рейс; в случае отсутствия документов пассажир не будет допущен на борт самолета.

(Источник: Министерство иностранных дел)

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