Лету — быть! Крупнейший туроператор стран Балтии возобновляет полеты в курортные города Турции
“Турция всегда была самым популярным местом летнего отдыха у туристов из стран Балтии”, — сказала руководитель Novaturas Аудроне Кейните. “В 2019 году на курортах Турции побывали около 100 тысяч туристов из всех стран Балтии. Первый самолет из Вильнюса вылетит 1 апреля. Старт рейсов из Риги запланирован на 21 апреля, а из Таллинна вылететь можно будет с 3 апреля. Из Литвы запланировано до 10 рейсов в неделю, из Латвии — четыре рейса в неделю, из Эстонии — пять рейсов в неделю”.
Условия въезда в Турцию
Все путешественники в возрасте от шести лет и старше должны по прибытии в Турцию предъявить негативный результат теста на коронавирус SARS-CoV-2. Тест необходимо пройти не менее чем за 72 часа до вылета. Все желающие отправиться в Турцию на самолете должны предъявить данный сертификат при посадке на рейс; в случае отсутствия документов пассажир не будет допущен на борт самолета.
(Источник: Министерство иностранных дел)