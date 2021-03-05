Какими будут ковид-паспорта: детали плана по открытию границ в ЕС

Еврокомиссия направила в дипломатические ведомства 27 стран — участниц Евросоюза основные принципы создания системы так называемых ковид-паспортов. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, в Еврокомиссии пытаются как можно скорее ввести эти паспорта, чтобы страны ЕС смогли снять ограничения на передвижение к началу туристического сезона. На этом, в частности, настаивают особенно заинтересованные южные государства — Испания, Португалия и Италия.

Ожидается, что введение ковид-паспортов сможет помочь восстановлению авиасообщения как внутри стран ЕС, так и с третьими странами. На сегодняшний день дополнительные ограничения на въезд из других стран действуют в целом ряде стран, в том числе в Германии (до 17 марта), Бельгии (до 17 марта), Австрии (до 29 марта).