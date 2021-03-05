Какими будут ковид-паспорта: детали плана по открытию границ в ЕС

Еврокомиссия направила в дипломатические ведомства 27 стран — участниц Евросоюза основные принципы создания системы так называемых ковид-паспортов. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, в Еврокомиссии пытаются как можно скорее ввести эти паспорта, чтобы страны ЕС смогли снять ограничения на передвижение к началу туристического сезона. На этом, в частности, настаивают особенно заинтересованные южные государства — Испания, Португалия и Италия.

Ожидается, что введение ковид-паспортов сможет помочь восстановлению авиасообщения как внутри стран ЕС, так и с третьими странами. На сегодняшний день дополнительные ограничения на въезд из других стран действуют в целом ряде стран, в том числе в Германии (до 17 марта), Бельгии (до 17 марта), Австрии (до 29 марта).

Планируется, что ковид-паспорта — или “зеленые паспорта”, как называет их председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — будут представлять собой персональные электронные сертификаты, в которых будут указаны следующие данные об их обладателях:

данные о вакцинации от COVID-19;

информация о тестах на коронавирус для тех, кто не успел привиться;

сведения о выздоровлении от COVID-19.

Как отмечают в Еврокомиссии, цель введения сертификатов — восстановить свободу передвижения внутри ЕС. Как предполагается, получив гарантии того, что граждане привились от коронавируса или переболели им, государства внутри объединения и за его пределами смогут отменить ограничения на въезд. Таким образом, европейцы смогут совершать поездки в туристических и рабочих целях, заявила фон дер Ляйен. Законопроект о введении документа она обещала представить в этом месяце.