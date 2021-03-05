ВИДЕО | Кенгуру спит в странной позе, это подозрительно: на Рижский зоопарк пожаловались в полицию

В Отделе информации и образования Рижского зоопарка отмечают, что сотрудникам в последнее время все чаще приходится отвечать посетителям на вопрос, почему рыжий кенгуру Кингару спит на спине. Многим кажется, что это поза неестественна для животного, и подозревают, что кенгуру находится в критическом состоянии.

Одного из посетителей не устроил ответ работника зоопарка о том, что это нормально, и он обратился с заявлением в Госполицию. После долгого общения с правоохранительными органами, где подобную позу кенгуру сочли оскорбляющей чувство любви посетителей к животным, будет принято решение о дальнейших действиях.

Один из вариантов — отключить подогрев пола, чтобы не вызывать у животного желания спать в самом теплом и комфортном месте. Второй вариант — постоянно создавать у животного чувство стресса, чтобы оно всегда находилось в состоянии тревоги и не позволяло лежать расслабленным.

Однако сотрудники Рижского зоопарка считают, что единственное правильное решение — надеяться, что посетители доверятся профессионализму сотрудников зоосада и их знаниям о поведении и привычках животных.