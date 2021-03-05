Австралийская авиакомпания предлагает необычные рейсы: пассажиры до конца полета не знают, куда прилетят

Пока для жителей Австралии закрыты заграничные перелеты. Новая услуга — это однодневный тур по стране. Он включает облет территории на низких высотах, приземление в одном из городов и развлекательную программу, пишет CNN.

Самолеты “таинственных рейсов” будут отправляться из Брисбена, Сиднея, Мельбурна. Уже известны даты туров — 27 марта, 18 апреля, 1 мая. Билеты поступят в продажу в четверг, 4 марта. На каждый рейс будет доступно 120 мест. До пункта назначения пассажиры будут лететь около двух часов. Путешественники не будут знать, куда они летят, однако смогут отслеживать полет на экранах, которые установлены на спинках кресел.

Авиакомпания также рассказала, что ожидает туристов по прилете. Например, если борт приземлится в Брисбене, то путешественники смогут познакомиться с деревенским гостеприимством, местными винами и блюдами. В Сиднее будут доступны обеды на пляже, в Мельбурне — активный отдых.

Полет в бизнес-классе обойдется примерно в $1220, а в экономклассе — $577.

Представители авиакомпании Qantas планируеют восстановить международные рейсы до октября 2021 года.