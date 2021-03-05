Ограничения никто не отменял: на границе с Финляндией развернули 48 граждан Эстонии

Служба пограничной охраны на этой неделе развернула обратно в Эстонию 48 человек.

Морская пограничная охрана предупреждает, что негативный коронатест или справка о вакцинировании не дают права попасть в страну, если не соблюдаются все критерии для пересечения границы.