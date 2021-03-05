05.03.2021, 11:15
Ограничения никто не отменял: на границе с Финляндией развернули 48 граждан Эстонии(13)
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Справка о негативном результате на коронавирус не дает права проезда в Финляндию, сообщает YLE.
Служба пограничной охраны на этой неделе развернула обратно в Эстонию 48 человек.
Морская пограничная охрана предупреждает, что негативный коронатест или справка о вакцинировании не дают права попасть в страну, если не соблюдаются все критерии для пересечения границы.
Жителям Эстонии разрешено приезжать в Финляндии только по экстренным причинам, например, по семейным обстоятельствам.
Нынешние правила пересечения границы действуют еще две недели.