Журналист о поездке в Хельсинки: тесты никто не проверяет, так и с поддельными документами можно путешествовать

Согласно рекомендациям Финского института здоровья и благосостояния (THL), с конца февраля паромные компании имеют право перед посадкой потребовать у пассажиров, направляющихся из Эстонии в Финляндию, предъявить справку об отрицательном результате теста.

Альма Онали пишет, что вчера отправилась из Таллинна в Хельсинки по рабочим делам. За два дня до этого она специально сделала тест, который спрашивают перед посадкой на паром. Стоимость теста со справкой о результате обошлась журналисту в 60 евро.

“В Таллиннском порту я показала сотрудникам терминала результат своего теста на телефоне. Инспектор бросил быстрый взгляд на экран и сказал, чтоб я шла дальше”, — пишет Онали. “Он не проверял, когда проводился тест, был ли сертификат подлинным и каков был результат теста”.

По словам Онали, исходя из этого опыта, можно было бы всю весну путешествовать с одной и той же справкой, если бы для пересечения границы проверяющим было бы достаточно одного логотипа Synlab.

Журналистка также задалась вопросом о поддельных справках с результатами тестирования. Из-за довольно высокой стоимости тестов есть опасность, что у людей может возникнуть соблазн подделывания документов, чтобы попасть в другую страну как можно быстрее и на более выгодных условиях. Как рассказала Альма, она запросила комментарий по этому вопросу у официальных властей, которые заверили, что еще ни разу у эстонских путешественников, направляющихся в Финляндию, не было обнаружено фальшивых справок.

По прибытии в Хельсинки у Альмы Онали никто не проверил наличие теста на коронавирус. Кроме того, никто не удосужился проверить, забронировано ли у нее время для прохождения второго теста, как это требуют действующие сейчас в Финляндии ограничения на передвижение.