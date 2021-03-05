Полный список: в какие страны можно отправиться на отдых с предъявлением результата теста на антиген коронавируса

Хотя путешествовать сегодня не рекомендуется, бывают все же неизбежные ситуации. Учитывая требования разных зарубежных стран, путешествующие могут проходить PCR-тесты и тесты на антиген.

“При выборе теста перед путешествием следует сначала ознакомиться с требованиями страны назначения. Если страна назначения акцептирует тест на антиген, то его можно пройти удобно и быстро — вы получите результат в течение всего лишь 30 минут. Таким образом, тест можно сделать непосредственно перед началом путешествия в аэропорту или Северном порту Палдиски. Благодаря недавно появившимся новым тестам на антиген эта возможность тестирования подходит также детям: образец для анализа берется внутри носа, и это не создает большого дискомфорта”, — сказала координатор пунктов тестирования Confido Лийз Адер.

По ее словам, для прохождения теста нужно обязательно забронировать время, чтобы избежать скопления людей в очередях в пункте тестирования. “Можно прийти на тестирование и без бронирования, но в таком случае следует запастись терпением и временем, поскольку непосредственно перед авиарейсами или отправлениями судов всегда много желающих пройти тест. Крайне важно в пунктах тестирования соблюдать правило “2+2” и пользоваться средствами индивидуальной защиты”, — произнесла Адер.

Тесты на антиген коронавируса — это лучший способ тестирования перед путешествием для тех, кому необходимо подтверждение отсутствия заболевания COVID-19 для поездки в те страны, где акцептируется результат теста на антиген. Тесты на антиген можно делать в аэропорту, экспресс-клиниках и медицинском центре Confido, а также в Северном порту Палдиски.