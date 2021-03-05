КАРТА | С 8 марта въезд в Эстонию без ограничений разрешен из 7 стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Чехии (1395,1 ↑), Эстонии (1197 ↑) и Сан-Марино (1158,1 ↑).

Далее следуют: Монако (592,4 ↓), Словакия (562,0 ↑), Мальта (527,0 ↑), Словения (517,3 ↑), Латвия (496,6 ↓), Швеция (487,6 ↑), Андорра (460,8 ↓), Венгрия (451,7 ↑), Франция (432,0 ↑), Люксембург (405,8 ↑), Нидерланды ( 346,2 ↑), Италия (341,0 ↑), Польша (316,9 ↑), Австрия (294,5 ↑), Бельгия (279,0 ↑), Испания (249,8 ↓), Болгария (249,7 ↑), Литва (229,3 ↓), Румыния (211,1 ↑), Ирландия (201,6 ↓), Греция (177,0 ↑), Португалия (173,8 ↓), Швейцария (165,5 ↑) и Кипр (247,1 ↑).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (5,8 ↓), Норвегии (83,9 ↑), Лихтенштейне (90,3 ↑), Дании (118,4 ↑), Германии (130,0 ↑), Хорватии ( 131,6 ↑), Финляндии (140,2 ↑).

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 8 по 14 марта 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Германии, Хорватии и Лихтенштейна.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.