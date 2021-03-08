ФОТО | Символ 8 марта: интересные факты о мимозе и города, в которые стоит поехать ради этого цветка
Большинство об этом изящном цветке с пушистыми ярко-желтыми шариками знают не так много. Несколько интересных фактов о мимозе:
* Впервые мимоза была признана символом 8 марта в Италии в 1946 году. Такой выбор был вовсе не случайным: во-первых, это грациозный и хрупкий на вид цветок показывает необычайную стойкость перед последними зимними холодами, а во-вторых, стоимость его была чисто символическая и практически каждый мужчина мог себе позволить приобрести такой скромный, но очень приятный подарок для своей возлюбленной.
* Научное название мимозы в том виде, в котором мы ее представляем, — вовсе не мимоза, а акация серебристая. А вот настоящая мимоза совсем другого цвета — розово-сиреневого.
* “Наша” желтая мимоза — это кустарник, который очень быстро растет в виде дерева и достигает в высоту в среднем от 10 до 25 метром.
* Родина мимозы — Австралия. Там она может достигать максимальной высоты в 45 метров.
* Легенда гласит, что на европейские земли мимозу привез один отважный капитан, долгие годы бороздивший моря и океаны. Он дарил веточки яркой и ароматной мимозе понравившимся девушкам, думая, что таким образом сможет распознать лицемерных особ. Когда цветок оказывался в ручках лукавой женщины, он сразу складывал свои миниатюрные лепесточки и листики, а пушистые желтые шарики в момент вяли.
* Доказано, что эфирные масла мимозы обладают мягким успокаивающим действием и именно поэтому, вдохнув ее аромат, можно позабыть о повседневных заботах и настроиться на праздничный лад.
* Яркие желтые цветы мимозы и ее запах часто вдохновляют парфюмеров.
* Именно мимоза, как божественный символ женственности, упоминается в романе Михаила Булгакова: веточка мимозы была в руках у Маргариты, когда она встретила своего мастера.
* В честь цветущей мимозы в разных городах и странах устраивают большие фестивали:
Фестивали мимозы во Франции
Несмотря на то, что родиной мимозы является далекая Австралия, Манделье-ля-Напуль уже давно считают столицей этого яркого цветка. Мимоза хорошо прижилась на Лазурном берегу Франции благодаря климату и подходящему для нее составу почвы, а местные парфюмеры начали использовать ее в производстве ароматов (например, всемирно известный Грасс — крупнейший центр французской парфюмерии — находится неподалеку от Манделье-ля-Напуль). Яркие цветы мимозы так понравились местным аристократам, что деревья стали повсеместно высаживать в садах богатых особняков, и одновременно с этим деревья распространились по окрестным холмам самостоятельно. Постепенно из Манделье-ля-Напуль во все крупные французские города стали отправляться целые вагоны, груженные цветами “зимнего солнца Франции”, а выращивание мимозы стало одним из самых крупных производств в этом городе.
Фестиваль, во время которого в городе организуется много интересных событий, обычно длится 10 дней в феврале. На городских улицах проходят многочисленные шоу — выступают театральные артисты, музыканты, акробаты и фокусники. На выставках, работающих в эти дни, можно купить всевозможные сувениры из мимозы. Одно из центральных мероприятий — парад цветов, который по традиции открывает Королева мимоз. Без бала-маскарада не обходится ни один фестиваль мимозы. Ну и, конечно же, в эти дни стоит посетить многочисленные выставки, рассказывающие об истории города, а также о символе фестиваля.
Аналогичный праздник проходит и в Сен-Рафаэль, который располагается в 30 минутах езды от Манделье-ля-Напуль. В этом маленьком французском городке на побережье Лигурийского моря праздник мимозы длится целых пять дней, по истечении которых самая красивая девушка становится королевой этого цветка.
Еще один французский городок, устраивающий праздник мимозы, — Таннерон. В конце февраля все улицы и знаковые места украшены веточками этой желтой красавицы.
Фестивали мимозы в Черногории
Еще в 1967 году в Черногории, входившей тогда в состав Югославии, прошел первый праздник мимозы, который в наши дни перерос в масштабный фестиваль. Как правило, праздник начинается в первую субботу февраля и длится почти весь месяц. В торжествах участвуют все крупные города, но самые массовые гулянья по традиции проходят на побережье Которского залива, в городке Херцег-Нови.
Во время фестиваля мимозой украшено все вокруг — столики в кафе, городские памятники, а небольшие веточки люди прикрепляют прямо на одежду.