ФОТО | Символ 8 марта: интересные факты о мимозе и города, в которые стоит поехать ради этого цветка

* Легенда гласит, что на европейские земли мимозу привез один отважный капитан, долгие годы бороздивший моря и океаны. Он дарил веточки яркой и ароматной мимозе понравившимся девушкам, думая, что таким образом сможет распознать лицемерных особ. Когда цветок оказывался в ручках лукавой женщины, он сразу складывал свои миниатюрные лепесточки и листики, а пушистые желтые шарики в момент вяли.

* Родина мимозы — Австралия. Там она может достигать максимальной высоты в 45 метров.

* “Наша” желтая мимоза — это кустарник, который очень быстро растет в виде дерева и достигает в высоту в среднем от 10 до 25 метром.

* Научное название мимозы в том виде, в котором мы ее представляем, — вовсе не мимоза, а акация серебристая. А вот настоящая мимоза совсем другого цвета — розово-сиреневого.

* Впервые мимоза была признана символом 8 марта в Италии в 1946 году. Такой выбор был вовсе не случайным: во-первых, это грациозный и хрупкий на вид цветок показывает необычайную стойкость перед последними зимними холодами, а во-вторых, стоимость его была чисто символическая и практически каждый мужчина мог себе позволить приобрести такой скромный, но очень приятный подарок для своей возлюбленной.

Большинство об этом изящном цветке с пушистыми ярко-желтыми шариками знают не так много. Несколько интересных фактов о мимозе:

* Доказано, что эфирные масла мимозы обладают мягким успокаивающим действием и именно поэтому, вдохнув ее аромат, можно позабыть о повседневных заботах и настроиться на праздничный лад.

* Яркие желтые цветы мимозы и ее запах часто вдохновляют парфюмеров.

* Именно мимоза, как божественный символ женственности, упоминается в романе Михаила Булгакова: веточка мимозы была в руках у Маргариты, когда она встретила своего мастера.

* В честь цветущей мимозы в разных городах и странах устраивают большие фестивали:

Фестивали мимозы во Франции

Ежегодно с 1931 года в маленьком французском городке Манделье-ля-Напуль на юге Франции проходит фестиваль мимозы. Это один из старейших праздников французской Ривьеры, символизирующий начало весны и привлекающий не только местных жителей, но и большое количество туристов со всего мира.

