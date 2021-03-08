Число прямых международных авиамаршрутов из Таллинна сократилось до 9

По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчез Копенгаген. Линию Таллинн-Копенгаген обслуживал латвийский перевозчик AirBaltic.

По данным Таллиннского аэропорта, на этой неделе из Эстонии можно улететь по 9 международным направлениям:

* Франкфурт (Lufthansa),

* Хельсинки (Finnair),

* Лондон (AirBaltic),

* Минск (Belavia),

* Рига (AirBaltic),

* Варшава (LOT),

* Стокгольм (AirBaltic, SAS),

* Амстердам (AirBaltic)

* Осло (AirBaltic)

Начиная с 13 февраля в Таллиннском аэропорту работает пункт тестирования медицинского центра Confido, предлагающий экспресс-тесты на антигены коронавируса для вылетающих пассажиров. Часы работы пункта тестирования: Пн.-Пт. – 11:00-18:00; Сб.-Вс. – 07:00-16:00. Кроме того, заведение открыто ранним утром:Чтв.- Пн. 04:00 – 06:30. Пункт тестирования располагается на 0 этаже пассажирского терминала Таллиннского аэропорта, рядом с выходом на этаж Р0 паркинга. Тест вместе с выдачей сертификата стоит 49 € евро.