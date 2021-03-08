ФОТО | Во Франции открыли подводный музей

Экспонаты для музея готовил британский художник-подводник Джейсон де Кайрес Тейлор. Чтобы подготовить шесть скульптур ему понадобилось около четырех лет. Все это — портреты местных жителей, которые автор решил скрыть под масками.

Маски связаны с историей острова, на котором в конце XVII века был заточен “Человек с железной маской”. Они также отсылают к современным дебатам об идентичности, публичном образе и том, что скрывается за внешним видом.

Сейчас посетить музей можно бесплатно. Правда, для этого понадобится обзавестись костюмом и аквалангом.



