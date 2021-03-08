08.03.2021, 11:30
ФОТО | Во Франции открыли подводный музей
Scanpix, DONALD MIRALLE
Во Франции появился необычный музей. Он расположен на уровне трех метров под водой рядом с Каннами у острова Сент-Маргерит, сообщает портал 34travel.me.
Экспонаты для музея готовил британский художник-подводник Джейсон де Кайрес Тейлор. Чтобы подготовить шесть скульптур ему понадобилось около четырех лет. Все это — портреты местных жителей, которые автор решил скрыть под масками.
Маски связаны с историей острова, на котором в конце XVII века был заточен “Человек с железной маской”. Они также отсылают к современным дебатам об идентичности, публичном образе и том, что скрывается за внешним видом.
Сейчас посетить музей можно бесплатно. Правда, для этого понадобится обзавестись костюмом и аквалангом.