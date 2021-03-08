В ресторанах Финляндии теперь нельзя петь и танцевать

Во всех ресторанах Финляндии временно запрещено петь и танцевать. Кроме того, клиенты могут находиться только за своим столиком. Выходить разрешено исключительно в туалет, покурить, или к стойке за напитком, пишет издание Yle.

Новые ограничительные правила действуют до конца июня, но они могут быть сняты раньше, если улучшится эпидемиологическая ситуация в стране.

Правительство также решило полностью закрыть рестораны на три недели, однако данный вопрос все еще находится на рассмотрении парламента. Изначально локдаун должен действовать с 8 по 28 марта.