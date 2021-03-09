В январе Эстония недосчиталась 92% иностранных туристов

Число размещенных иностранных туристов составило 10 420 человек, что почти на 92% меньше, чем в январе 2020 года, выясняется из обнародованных во вторник данных Департамента статистики.

Больше всего иностранных туристов прибыло из соседних стран: 2018 из Финляндии, 1168 из Латвии, 727 — из России, 609 — из Литвы.

В январе иностранные туристы провели в гостиницах Эстонии 35 599 ночей, что на 86% меньше, чем в том же месяце 2020 года.

Услугами эстонских отелей в январе воспользовались и 85 809 внутренних туристов, которые провели в них 148 204 ночи: количество местных туристов снизилось за год на 9%, а число ночевок уменьшилось на 2,5%.

В январе для туристов было открыто 899 объектов размещения. Средняя стоимость ночлега составила 30 евро на человека, что на 8 евро ниже, если сравнивать с прошлым годом.