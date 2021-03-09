В Индонезии огромный крокодил целиком проглотил 8-летнего мальчика

В Индонезии из желудка крокодила достали восьмилетнего мальчика, которого рептилия проглотила целиком. Несмотря на то, что на теле ребенка не осталось повреждений, он не выжил.

Отмечается, что ребенок рыбачил со своим отцом на реке Темпакул у деревни Муара Бенгалон. Когда мужчина отошел от берега, шестиметровая рептилия напала на мальчика и проглотила его целиком.

Отец вплавь догнал крокодила и ударил его, чтобы тот отпустил ребенка, но рептилия уплыла. Ее выловили на следующий день, 4 марта, и вырезали тело мальчика из ее желудка. Однако ребенок уже был мертв.

Endonezya’da 8 yaşındaki Dimas Mulkan Saputra, babasıyla birlikte nehir kenarında balık avlıyordu. Aniden dev bir timsah kendisini yakaladı ve nehre doğru çekmeye başladı. 8 metre uzunluğundaki timsah, çiğnemeden tek seferde çocuğu yuttu pic.twitter.com/xxi8y8k4F4 — Türkiye.gundem1 (@gundemTGM) March 6, 2021