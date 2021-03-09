ФОТО | Пятое время года: смотрите, какая красота сейчас в национальном парке Соомаа

Национальный парк Соомаа — болотные угодья на границе Пярнумаа и Вильяндимаа. Он наиболее известен так называемым пятым временем года — половодьем после таяния снега или сильных дождей, когда в низинах затапливает все леса, дороги и даже дворы. Единственным средством передвижения тогда становятся лодки.

В разное время года гости Соомаа могут изучать национальный парк пешком, на каноэ и снегоступах; самые характерные животные, которых можно здесь встретить — бобры. Отдельного внимания заслуживает то, что начинающаяся прямо от гостевого центра национального парка Соомаа Бобровая тропа хорошо подходит для туристов в инвалидных креслах или с детскими колясками.

Соомаа, называемый также “столицей нетронутой природы Эстонии”, насчитывает в общей сложности пять крупных троп. По берегам извилистых рек в ходе традиционного землепользования сформировались поймы и лесолуга с большим многообразием видов. Благодаря этим значительным нетронутым территориям Соомаа входит в европейскую сеть национальных парков с девственной природой.

Соомаа является прибежищем и крупных, и мелких животных и птиц. В лесах водятся лоси, косули, кабаны, рыси, волки и медведи, водные пейзажи формируют бобры.

Среди птиц в Соомаа можно встретить белых куропаток и беркутов, на краю болота — глухарей, а весной с опушек слышно токование тетеревов. В сырых лесах водится много дятлов и представителей отряда совиных. Луга служат домом для куликов, а также дупелей и коростелей.

История заселения Соомаа человеком начинается в каменном веке. Свидетелем древности этой истории может послужить традиционная серо-зеленая осиновая долбленка, мастерить которую в Соомаа могут научить и сейчас.

Национальный парк Соомаа относится к участкам нетронутой природы общеевропейского значения и входит в природоохранную сеть PAN Parks.