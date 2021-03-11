"Нам говорили: "Вы сошли с ума". А мы все равно уехали". Семья из Эстонии отправилась в кругосветное путешествие во время пандемии

Но не все приняли идею супругов. “В путешествие? Сейчас? Вы сумасшедшие?” Родственники, коллеги по работе и друзья без воодушевления отнеслись к задумке. Рийн и Сандер долго думали о сложившейся ситуации. “Мы пришли к выводу, что в Эстонии у нас гораздо больше контактов с другими людьми, чем во время путешествий. Мы же не ходим в людные места, бары или ночные клубы”. Рийн убеждена, что во время продолжительного пребывания на одном месте и при условии прилежного соблюдения ограничений, не важно, в какой именно стране ты находишься. “Ответственное путешествие возможно и сейчас!“ — заявляет она.

В начале лета семья Рийн вертела глобус в раздумьях, куда бы поехать. Довольно быстро стало ясно, что в столь быстро меняющихся обстоятельствах бессмысленно строить подробные планы путешествия. “Мы придумали около десяти маршрутов, но всех их пришлось отменить из-за все новых и новых коронавирусных ограничений. Мы решили, что если мы хотим отправиться в поездку, нам нужно изменить свой стиль путешествия: плыть по течению, отпустив желание заранее что-то планировать, изучать и обдумывать. Поначалу было очень необычно, но теперь мы можем сказать, что это очень даже расслабляет”, — признает Рийн.

Супруги стали быстро составлять план. Весной прошлого года они вовсю мечтали, как летом начнут путешествие с Австралии, потом переберутся в Азию, после чего улетят в Америку. “Нашему плану не суждено было сбыться”, — говорит Рийн, вспоминая, как пандемия коронавируса внесла свои коррективы в исполнение заветной мечты.

Семья жила обычной жизнью в Таллинне. Рийн работала на государственной службе, Сандер был сомелье в одном из столичных ресторанов. Они вполне были довольны своей работой, ежедневным бытом и уютным домом. Но во время второй беременности, когда семья только ждала появления на свет малышки Лолы, супруги решили, что наступает самое подходящее время, чтобы осуществить давнюю мечту и отправиться в кругосветное путешествие: у сына Якоба как раз был последний год перед школой, да и Рийна ушла в хорошо оплачиваемый декретный отпуск.

“Мы опытные путешественники. Но в моей голове всегда сидела идея о кругосветном путешествии вместе с семьей”, — рассказывает Рийн Рехемаа (29 лет) о том, как она решилась вместе с мужем Сандером (30 лет), сыном Якобом (7 лет) и дочкой Лолой (7 месяцев) отправиться покорять далекие страны в столь сложное для путешествий время.

Если выбор маршрута и проживания семья придумывает на лету, то есть один строгий пункт, за которым следят намного строже. Бюджет. Осуществлению мечты о кругосветном путешествии помогли хорошее родительское пособие, материнская зарплата и накопления. Но у любых возможностей всегда есть пределы. “Мы проделываем большую предварительную работу в поисках жилья и развлечений, просматривая лучшие предложения от Airbnb, Booking и Expedia”.

По ее словам, они планируют поездку по частям. “Мы едем из одного места в другое и стараемся добраться до нужной точки за неделю. Все, что между этими пунктами посещаем, — это уже спонтанность. Жилье бронируем вообще накануне вечером”.

“У нас получилось замечательное европейское турне! Мы проезжали маленькие деревушки, куда никогда не попадешь, если путешествуешь самолетом. Везде мы проводили столько времени, сколько нам хотелось. Так, неожиданно для себя мы провели целый месяц в Италии, потому что там было очень хорошо”, — вспоминает Рийн.

По первоначальному плану предполагалось через Финляндию, Швецию и Данию попасть в Германию, а дальше — как пойдет. Изучив северные страны, было решено из Германии поехать сначала в Чехию, затем в Австрию, Словению и Италию. Добравшись до Апеннинского полуострова, они посетили много городов и напоследок на неделю остановились в Милане. В это время во Франции и Испании начинали вводить строгие ограничения, поэтому Рийн и Сандер решили избежать проблем, оставили машину на парковке и уже на самолете улетели в Португалию.

Сначала супруги скептически относились к поездкам на машине, но позже остались очень довольны выбором. “В Европе на машине осенью было намного проще — ни одного отмененного авиарейса!” — говорит Рийн. “Кроме того, малышка была настолько маленькой, что сразу же засыпала в машине”.

Началось все с европейского турне. 1 сентября прошлого года семья отправилась на машине в путешествие по Европе. Как раз к этому времени маленькой Лоле исполнился один месяц.

Рийн и Сандер постоянно следят за уровнем заболеваемости и действующими ограничениями не только в каких-то определенных странах, но и в отдельных городах, куда планируют отправиться. Кроме того, они ежедневно просматривают статистику заполняемости мест в больницах и проверяют другие данные, которые могут помочь понять общую картину ситуации в стране и спланировать дальнейший маршрут.

Чтобы держаться подальше от вируса, семья следует здравому смыслу и действующим правилам. Они не ходят в людные места, держатся на расстоянии от других людей, носят маски, ограничивают близкие контакты, чаще, чем когда-либо прежде, моют руки и всегда, если возникают сомнения, остаются в съемном жилье.

На повседневную жизнь семьи ограничения, введенные в разных странах, повлияли не сильно. “Конечно, случалось, что во время нашего пребывания вдруг запрещали выходить ночью из дома или устанавливали более жесткий контроль за ношением масок. Но мы не гуляем с детьми по ночам. Настоящего локдауна нам удалось избежать”. За все время Рийн и Сандеру пришлось 7-8 раз сдавать тест на коронавирус . Один раз нужно было сделать тест и семилетнему Якобу, которой был не в восторге от этого мероприятия.

“Мы долго думали, взвешивали все за и против, но все же решили, что это слишком рискованно”, — говорит Рийн. Однако был и один плюс от всего происходящего — города опустели. “Мы могли припарковаться в любом красивом месте, где в другое время сделать это было бы невозможно. А так это очень удобно с маленькими детьми. А еще можно было найти много более дешевых вариантов проживания, чем обычно”.

В ноябре, когда вторая волна коронавируса набирала обороты, да и погода существенно испортилась, семья вернулась в Эстонию. Сделать это пришлось для того, чтобы вернуть домой оставленную в Милане машину. Но дома они не собирались задерживаться. Уже во второй половине ноября семья улетела в Коста-Рику, оттуда — на пять недель в Мексику. Сейчас же они уже пару месяцев путешествуют по США .

Рийн и Сандер понимают, что бюджет длительной поездки гораздо более ограничен, чем двухнедельный отпуск. “Невозможно каждый день ходить по ресторанам. К счастью, нам нравится самим готовить, поэтому мы стараемся выбирать такие места для проживания, где была бы кухня”.

Где бы ни была семья, они стараются держаться подальше от многолюдных туристических мест и сосредоточиться на местной культуре. Из уважения к местным они постоянно заказывают блюда национальной кухни и пытаются изъясниться с помощью программы Duolingo на языке той страны, в которой находятся. “Мы отличные повара, поэтому всегда привозим из поездок всевозможные новые специи, соусы и добавки. Мы берем много мастер-классов по кулинарии, знакомимся с местными блюдами и учимся их готовить”.

Еще один шок ждал семью уже в Эстонии. “Было странно вернуться в Эстонию в ноябре. В Европе мы привыкли держаться на расстоянии и носить маски, но в Эстонии никто этого не делал”.

Но во время путешествия не обошлось и без шоковых ситуаций. Самое большое потрясение ждало семью в США, где они неожиданно оказались в центре вооруженной демонстрации 6 января, когда происходил захват Капитолия. “Было непривычно видеть разгневанных людей, расхаживающих по улице с крупнокалиберными автоматами”, — с ужасом вспоминает Рийн.

Семилетний Якоб добавляет, что ему очень понравилась Дания. По его мнению, это очень крутое место, где должны побывать все дети. “Когда родилась Лола, мы хотели по этому случаю что-то подарить Якобу, дать ему почувствовать, что он теперь старший брат. Решили, что пусть подарком станет посещение Леголенда в Дании”, — рассказывает Рийн. Она с умилением вспоминает тот момент, когда Якоб с изумленными глазами читал открытку, в которой было написано про этот сюрприз. “Этот момент я не забуду никогда. Волнение не утихало до тех пор, пока мы не добрались до Леголенда. Мы провели там целый день и вечером еле-еле добрались до кровати”.

Рийн вспоминает проезд по Германии как самый яркий опыт европейского путешествия. “У нас не было больших ожиданий от этой страны, но красочные города Баварии очаровали нас! Точно также нас восхитила своей кухней Португалия. И, конечно же, Италия поразила своим культурным и природным разнообразием”.

Рийн и Сандера поражает, как маленький Якоб приспосабливается к новым ситуациям. Во время поездки он постоянно говорит на английском языке, всегда находит что-нибудь интересное как в большом городе, так и в джунглях. Пара убеждена, что ничто так не расширяет кругозор, как путешествия. “Возможность увидеть, как живут люди во всем мире, как они воспитывают детей, готовят еду, относятся к природе и незнакомцам, многого стоит. Наш опыт показывает, что люди, повидавшие мир, более терпимы, внимательны к окружающим и чутки. Мы хотим передать эти ценности детям”.

Сейчас семья находится в США. Они не знают, сколько еще продлится их путешествие. Крайний срок — 1 сентября 2021 года, когда Якоб должен будет пойти в школу в Эстонии. Они еще не определились, где проведут будущее лето. “Сейчас мы думаем, что лето можно было бы провести и в Эстонии, но все еще может поменяться. Будем плыть по течению и посмотрим, куда приплывем”, — смеется Рийн.

Они уже побывали во многих местах, о которых когда-то мечтали. Но не во всех! По словам Рийн, им очень хочется добраться до Аляски и Исландии. Однако они не уверены, что успеют во время этой кругосветки посетить эти места. “Не хочется никуда спешить. Если не в этот раз, то, может быть, в будущем”, — оптимистично говорит Рийн, надеясь, что нынешняя поездка не будет последней.

Как сделать мечту реальностью