Правительство смягчило условия предоставления помощи для туристического сектора
Министр Сутт объяснил, что целью изменений было увеличить доступ к кризисным пособиям EAS именно для небольших предприятий. ”Мы смягчили критерии и расширили целевую аудиторию, чтобы заявки могли подавать также некоммерческие объединения, фонды и предприниматели — физические лица”, — сказал Сутт.
Кризисное пособие для туристического сектора по-прежнему предназначается для компаний, которые наиболее пострадали от кризиса. Основными получателями помощи по-прежнему являются предприятия гостиничного сектора, туристические бюро, заведения общепита в Старом городе Таллинна и продавцы рукоделия и сувениров по всей Эстонии. В соответствии с сегодняшним распоряжением к ним добавятся торгоцы творчеством эстонских дизайнеров. Во всех группах за исключением общепита ходатайствовать о пособии смогут также предприниматели — физические лица, некоммерческие объединения и фонды. Также были смягчены требования в части уплаченных налогов на рабочую силу.
Максимальный размер кризисной помощи для одного предприятия составляет от 60 000 до 180 000 евро в зависимости от сферы деятельности, потерь оборота и налогов на рабочую силу предприятия.
Бюджет пособий, предназначенных для туристического сектора, составляет 8,5 миллиоан евро. EAS откроет доступ к кризисной помощи сразу после вступления постановления в силу и получения разрешения на предоставление государственной помощи от Европейской комиссии, вероятно, во второй половине марта.
Государство через EAS поддержит также предприятия, занимающиеся наземными перевозками, в размере 1,2 миллиона евро. Инструмент поддержки заработает в апреле, сразу же после получения разрешения Европейской комиссии на предоставление государственной помощи.
Более точные условия получения кризисной помощи и сроки открытия туров ходатайств EAS опубликует на своем сайте.