Правительство смягчило условия предоставления помощи для туристического сектора

Министр Сутт объяснил, что целью изменений было увеличить доступ к кризисным пособиям EAS именно для небольших предприятий. ”Мы смягчили критерии и расширили целевую аудиторию, чтобы заявки могли подавать также некоммерческие объединения, фонды и предприниматели — физические лица”, — сказал Сутт.

Кризисное пособие для туристического сектора по-прежнему предназначается для компаний, которые наиболее пострадали от кризиса. Основными получателями помощи по-прежнему являются предприятия гостиничного сектора, туристические бюро, заведения общепита в Старом городе Таллинна и продавцы рукоделия и сувениров по всей Эстонии. В соответствии с сегодняшним распоряжением к ним добавятся торгоцы творчеством эстонских дизайнеров. Во всех группах за исключением общепита ходатайствовать о пособии смогут также предприниматели — физические лица, некоммерческие объединения и фонды. Также были смягчены требования в части уплаченных налогов на рабочую силу.