Со следующей среды Латвия возобновляет воздушное сообщение с третьими странами

При этом отмечается, что по-прежнему действует запрет на поездки без уважительной причины до окончания чрезвычайной ситуации 6 апреля. В этот период люди не смогут въезжать в Латвию из стран ЕС и ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, за исключением неотложных и важных случаев (работа, учеба, воссоединение семей, медицинские услуги, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на место жительства или посещение похорон).