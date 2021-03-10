10.03.2021, 09:45
В Греции назвали ориентировочную дату старта сезона. Непривитых тоже ждут
Photo by Nikos Zacharoulis on Unsplash
Греческие власти надеются, что туристов этим летом будет много.
По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, в стране планируют открыть сезон 14 мая.
Гостей из-за рубежа ожидают “особые правила и обновленные протоколы”. Иностранцы смогут попасть в Грецию либо с сертификатом вакцинации, либо со справкой о перенесенной инфекции, либо с ПЦР-тестом. Не обойдется без выборочных проверок по прибытии. В этом случае греческие власти будут применять экспресс-тест на антигены. Если человек заболеет, отдыхая в стране, ему гарантировано бесплатное лечение, пишет портал Тонкости Туризма.
Греция делает ставку на активную иммунизацию работников сферы туризма. Все компании, связанные с этой сферой, обяжут часто тестировать свой персонал.