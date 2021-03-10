В Греции назвали ориентировочную дату старта сезона. Непривитых тоже ждут

Гостей из-за рубежа ожидают “особые правила и обновленные протоколы”. Иностранцы смогут попасть в Грецию либо с сертификатом вакцинации, либо со справкой о перенесенной инфекции, либо с ПЦР-тестом. Не обойдется без выборочных проверок по прибытии. В этом случае греческие власти будут применять экспресс-тест на антигены. Если человек заболеет, отдыхая в стране, ему гарантировано бесплатное лечение, пишет портал Тонкости Туризма.