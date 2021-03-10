В 2024-ом из Литвы можно будет улететь по 110 направлениям

Представитель по связям с общественностью оператора аэропортов Литвы — компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас сообщил, что сейчас из Литвы может летать по 15-ти направлениям, однако до конца марта их число должно вырасти как минимум в три раза.

По данным агентства поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje, приоритетными направлениями являются парижский Аэропорт им. Шарля де Голля, Мюнхен, Штутгарт, Гамбург и Дюссельдорф, Амстердам, Стамбул, Дублин и Женева. Правительство также планирует расширить инфраструктуру аэропортов и увеличить количество пассажиров с 4 млн до 9 млн в год. Планируется реконструировать терминалы Вильнюсского и Каунасского аэропортов, взлетно-посадочную полосу Палангского аэропорта. В прошлом году количество пассажиров в аэропортах Литвы сократилось на 72% до 1,8 млн., а количество рейсов — на 52% до 30 тыс. Ожидается, что в этом году удастся восстановить половину пассажиропотока, бывшего в 2019 году.