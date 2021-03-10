ВИДЕО | В Антарктиде пингвин спасся от косаток, запрыгнув в лодку с туристами

Блогер-путешественник Мэтт Карстен и его жена Анна во время экскурсии в проливе Герлаш в Антарктиде сняли на видео, как пингвин пытался спастись от стаи косаток, которая его преследовала, пишет LADbible.

Пингвин мог стать обедом для хищниц, но сумел от них скрыться. В начале ролика видно, как косатки гонятся за пингвином, а он очень быстро от них уплывает. Туристы в одной из лодок оказались в самом центре этой погони. Пингвин плавал вокруг лодки, готовясь запрыгнуть в нее. Ролик смонтирован так, что последний эпизод, когда пингвин пытается заскочить в лодку, заканчивается неудачей. Птица ударяется о борт лодки и падает в воду. Спойлер: для пингвина все закончится хорошо.

Далее ролик прерывается и начинается с самого начала — с подводной съемки. Затем авторы показывают, как долго длилась погоня косаток за пингвином. В итоге после первой неудачной попытки запрыгнуть в лодку пингвин залетел прямо на борт, там его подхватили туристы и оставили у себя.

“Это было какое-то безумие — наблюдать за происходящим. Как будто смотришь фильм на National Geographic. Думаю, пингвин очень обрадовался, что ему удалось ускользнуть от косаток. Косатки еще какое-то время плыли за нашей лодкой, видимо, ждали, когда из нее выпрыгнет пингвин. Потом им надоело плыть за нами, и они отправились по своим делам. Пингвин еще немного побыл с нами, а затем выпрыгнул обратно в воду”, — рассказал Мэтт Карстен.