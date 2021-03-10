Отдых без ограничений: какие страны уже полностью открыты для туристов

При этом каждая третья страна — то есть в общей сложности 69 государств — остаются полностью закрытыми для путешественников. Большинство из них расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, еще 15 — в Европе, 10 — в Северной и Южной Америке, 10 — в Африке, и 3 — на Ближнем Востоке. Частичные ограничения на въезд туристов сохраняются еще в 34 процентах туристических направлений.