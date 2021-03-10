10.03.2021, 12:02
Отдых без ограничений: какие страны уже полностью открыты для туристов
Photo by Willian Justen de Vasconcello
Всего пять стран полностью сняли ограничения на въезд туристов, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Такие данные приведены в докладе Всемирной туристической организации ООН.
Среди открытых для туристов государств — Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания. Они составляют лишь 2 процента от общего числа туристических направлений, отмечает организация.
При этом каждая третья страна — то есть в общей сложности 69 государств — остаются полностью закрытыми для путешественников. Большинство из них расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, еще 15 — в Европе, 10 — в Северной и Южной Америке, 10 — в Африке, и 3 — на Ближнем Востоке. Частичные ограничения на въезд туристов сохраняются еще в 34 процентах туристических направлений.