10.03.2021, 13:00
Первый остров в Средиземноморье поголовно привит от коронавируса и теперь ждет только туристов с прививкой(1)
Photo by Yannis Cotsonis on Unsplash
Впервые поголовную вакцинацию прошли все жители греческого острова Кастелоризо, также известного под турецким названием Мейс. Все 520 жителей острова получили по две дозы вакцины Pfizer, и теперь ждут к себе в гости туристов с прививкой.
При этом и до того коронавирусная пандемия фактически обходила остров — на нем был зафиксирован только один случай заражения. Но в целом пример показывает, что в Греции за необходимость провакцинировать всех жителей к летнему сезону взялись всерьез, понимая, что без полноценного туризма экономика страны просто рухнет, пишет TourProm.
Стоит отметить, что небольшой остров на туристической карте мира вполне себе широко представлен. Он был местом действия фильма “Средиземноморье”. Кроме того, в “докоронавирусные” времена туда практиковались безвизовые экскурсии с турецкого побережья, поскольку ближайшую к острову точку побережья — курортный городок Каш — от него отделяет всего 2 км по морю.