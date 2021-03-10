Первый остров в Средиземноморье поголовно привит от коронавируса и теперь ждет только туристов с прививкой

При этом и до того коронавирусная пандемия фактически обходила остров — на нем был зафиксирован только один случай заражения. Но в целом пример показывает, что в Греции за необходимость провакцинировать всех жителей к летнему сезону взялись всерьез, понимая, что без полноценного туризма экономика страны просто рухнет, пишет TourProm.