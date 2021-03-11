Эксперты: Восстановление туризма в Европе до докризисного уровня произойдет не ранее 2024 года

Нынешний экономический спад, связанный с пандемией Covid-19, начался в 1-м квартале 2020 года, и это означает, что глобальная туристическая активность и объем соответствующих услуг могут вернуться к докризисному уровню только начиная со второй половины 2022 года.

Эксперты Euler Hermes считают, что ситуация в международной туристической отрасли нормализуется не ранее, чем через 2 года. Эта оценка подтверждается результатами недавнего опроса представителей отрасли, проведенного Всемирной туристской организацией ООН. Большинство опрошенных заявили, что, по их мнению, международный туризм вернется на уровень, достигнутый до пандемии Covid-19, в лучшем случае в 2023 году. А 41% респондентов считают, что нормализация произойдет только в 2024 году или даже позже.

Анализ показал, что Европа по сравнению с другими регионами будет лидировать в восстановлении туротрасли, хотя экономика в целом будет восстанавливаться быстрее в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По прогнозу Euler Hermes, уже в 2024 году Европу могут посетить 771 млн иностранных туристов.

В Европе количество прибывающих туристов будет расти опережающими темпами по сравнению с другими регионами мира, поскольку в 2020 году именно Европа испытала наибольший спад в этом отношении (в абсолютных цифрах количество иностранных туристов, посетивших Европу в 2020 году, сократилось более чем на полмиллиарда человек по сравнению с 2019 годом).

Кроме того, эксперты Euler Hermes ожидают, что страны ЕС будут сотрудничать друг с другом, чтобы наиболее оптимальным образом отменять ограничения на поездки: ведь именно Европа больше всего выиграет от возрождения туризма. Но для этого необходимо предложить работоспособное решение вопроса о паспорте вакцинированного от Covid-19 / сертификате о вакцинации.

Если паспорта вакцинированного от Covid-19 будут введены примерно в одно и то же время во всех регионах мира, то в Европе будет отмечен самый высокий рост туризма.