Эксперты: Восстановление туризма в Европе до докризисного уровня произойдет не ранее 2024 года

Анализ показал, что Европа по сравнению с другими регионами будет лидировать в восстановлении туротрасли, хотя экономика в целом будет восстанавливаться быстрее в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По прогнозу Euler Hermes, уже в 2024 году Европу могут посетить 771 млн иностранных туристов.

Эксперты Euler Hermes считают, что ситуация в международной туристической отрасли нормализуется не ранее, чем через 2 года. Эта оценка подтверждается результатами недавнего опроса представителей отрасли, проведенного Всемирной туристской организацией ООН . Большинство опрошенных заявили, что, по их мнению, международный туризм вернется на уровень, достигнутый до пандемии Covid-19, в лучшем случае в 2023 году. А 41% респондентов считают, что нормализация произойдет только в 2024 году или даже позже.

Нынешний экономический спад, связанный с пандемией Covid-19, начался в 1-м квартале 2020 года, и это означает, что глобальная туристическая активность и объем соответствующих услуг могут вернуться к докризисному уровню только начиная со второй половины 2022 года.

В Европе количество прибывающих туристов будет расти опережающими темпами по сравнению с другими регионами мира, поскольку в 2020 году именно Европа испытала наибольший спад в этом отношении (в абсолютных цифрах количество иностранных туристов, посетивших Европу в 2020 году, сократилось более чем на полмиллиарда человек по сравнению с 2019 годом).

Кроме того, эксперты Euler Hermes ожидают, что страны ЕС будут сотрудничать друг с другом, чтобы наиболее оптимальным образом отменять ограничения на поездки: ведь именно Европа больше всего выиграет от возрождения туризма. Но для этого необходимо предложить работоспособное решение вопроса о паспорте вакцинированного от Covid-19 / сертификате о вакцинации.

Если паспорта вакцинированного от Covid-19 будут введены примерно в одно и то же время во всех регионах мира, то в Европе будет отмечен самый высокий рост туризма.

Восстановление мирового туризма может столкнуться с трудностями из-за длительных ограничений на поездки по Азиатско-Тихоокеанскому региону и странам Южной и Северной Америки в связи с появлением новых штаммов коронавируса, против которых имеющиеся вакцины окажутся менее эффективными. По прогнозу Euler Hermes, количество туристов, посещающих эти регионы, достигнет в 2024 году, соответственно, 326 млн и 136 млн человек. Анализ по регионам показывает, что доля Европы на мировом туристическом рынке увеличится в 2024 до 55% (по количеству прибывающих туристов). При этом на Северную Америку будет по-прежнему приходиться около 10% рынка, а доля Азиатско-Тихоокеанского региона снизится с 25% до 23%.

По оценке Euler Hermes, к 2022 году в нормальное русло сможет вернуться только внутренний туризм. Однако возрождение внутреннего туризма не компенсирует потери для отрасли в целом, понесенные из-за сокращения числа более прибыльных международных и деловых поездок. Эти сегменты рынка могут испытывать негативное воздействие до 2023 года. Ожидается, что объем расходов туристов на международные путешествия даже в 2023 году будет на 8% меньше докризисного. Рост безработицы также усугубит проблемы для туротрасли, поскольку люди, вероятно, сократят расходы на турпоездки.

"Одним словом, пандемия Covid-19 может на довольно долгое время приостановить "глобализированный" туризм, вынудив компании из этой отрасли изменить свои модели ведения бизнеса", — резюмируют эксперты.