Пилот выжил после крушения самолета и больше месяца скитался по джунглям Амазонки

Примерно неделю он находился недалеко от обломков своего самолета в надежде, что его заметят с воздуха. Он видел несколько раз пролетавший спасательный вертолет. Однако специалисты не заметили Антонио внизу и улетели. Тогда мужчина решил сам отправиться на поиски помощи. Он блуждал по джунглям около месяца, пока не встретил сборщиков каштанов. Люди вызвали спасателей, и Антонио доставили на вертолете в больницу.