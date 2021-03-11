Пилот выжил после крушения самолета и больше месяца скитался по джунглям Амазонки
Примерно неделю он находился недалеко от обломков своего самолета в надежде, что его заметят с воздуха. Он видел несколько раз пролетавший спасательный вертолет. Однако специалисты не заметили Антонио внизу и улетели. Тогда мужчина решил сам отправиться на поиски помощи. Он блуждал по джунглям около месяца, пока не встретил сборщиков каштанов. Люди вызвали спасателей, и Антонио доставили на вертолете в больницу.
В общей сложности Антонио пробыл в джунглях 36 дней. Когда его собственные запасы еды кончились, он начал питаться птичьими яйцами и дикими фруктами. Врачи выявили у пилота сильное обезвоживание, других травм ему удалось избежать.
“Единственное, что поддерживало меня все это время, — это любовь к моей семье: родителям, брату и сестре. Это история любви и веры”, — сказал Антонио после спасения.
Местные жители называют историю Антонио настоящим чудом. Сам пилот говорит, что понимал — “он столкнулся с ситуацией жизни и смерти”.