Новости
11.03.2021, 11:00

ФОТО | Утес Сиетиньиезис — самое мощное обнажение белого песчаника в странах Балтии

 
В Вайдавской волости Коценского края Латвии все любители природы и прогулок найдут особое место — утес Сиетиньиезис, известный как крупнейшее обнажение белого песчаника во всех трех странах Балтии.

Утес Сиетиньиезис образовался из воздушной выветрившейся породы, которая сформировалась 350 миллионов лет назад, когда территорию Латвии покрывало море. Изменения в породе, из которой состоит утес, продолжаются до сих пор, благодаря чему он регулярно приобретает все новые и новые образы. Здесь можно увидеть арку, огромный столбообразный выступ, пещеру с двумя выходами, а также высокие обрывы и ниши. Именно благодаря этим уникальным песчаным углублениям утес получил свое название (по-латышски “Утес-сито”).

В 1927 году студенты установили у утеса камень с надписью “Смотри на красивую Латвию и радуйся ей”. Памятный камень был восстановлен, и его до сих можно увидеть возле утеса.

Высота утеса — 15 метров, а ширина около 400. Внутри есть пещера Велнала, которая считается уникальной, так как в ней два выхода, и ее длина 10,5 метров.

Большой песчаный выступ в южной части утеса называют Каблуком черта — согласно легенде, проживающий здесь черт отталкивался от этого выступа перед прыжком через реку. Другие поверья рассказывают, что черт разгневался на господина, живущего напротив в поместье Лиепас, и попытался докатить этот выступ до его поместья, чтобы поставить перед самыми дверьми. Однако ранним туром пропел петух, и черт не успел завершить свой зловещий план, пишет портал Enter Gauja.

Вокруг утеса ведет благоустроенная тропа, проложены лестницы и обустроены смотровые площадки, с которых можно полюбоваться на текущую внизу Гаую. Если вы взяли с собой бутерброды и колбаски, которые можно поджарить, то места для пикников на берегу реки особенно пригодятся для небольшого отдыха. Летом часть промаркированных маршрутов возле Сиетиньиезиса доступна и для велосипедистов.

Оставить комментарий Читать комментарии