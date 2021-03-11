ФОТО | Утес Сиетиньиезис — самое мощное обнажение белого песчаника в странах Балтии

Утес Сиетиньиезис образовался из воздушной выветрившейся породы, которая сформировалась 350 миллионов лет назад, когда территорию Латвии покрывало море. Изменения в породе, из которой состоит утес, продолжаются до сих пор, благодаря чему он регулярно приобретает все новые и новые образы. Здесь можно увидеть арку, огромный столбообразный выступ, пещеру с двумя выходами, а также высокие обрывы и ниши. Именно благодаря этим уникальным песчаным углублениям утес получил свое название (по-латышски “Утес-сито”).

В 1927 году студенты установили у утеса камень с надписью “Смотри на красивую Латвию и радуйся ей”. Памятный камень был восстановлен, и его до сих можно увидеть возле утеса.

Высота утеса — 15 метров, а ширина около 400. Внутри есть пещера Велнала, которая считается уникальной, так как в ней два выхода, и ее длина 10,5 метров.