Первый отель в космосе с видом на Землю могут открыть уже в 2030 году

Предполагается, что в гостинице будут спальни класса люкс, рестораны, фитнес-зал и даже зона для проведения концертов и спортивных соревнований. Также предусмотрен вместительный лаунж-бар с деликатесами и впечатляющим видом на Землю, сообщает портал Тонкости Туризма .

Объект разделят на 24 капсулы с отдельным функционалом для каждой: резервуары для воздуха и воды, номерной фонд, рестораны и т. д. В отеле создадут искусственную гравитацию, так что постояльцам не придется приспосабливаться к невесомости.