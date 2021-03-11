11.03.2021, 12:00
Первый отель в космосе с видом на Землю могут открыть уже в 2030 году
Scanpix, sadik demiroz
К 2030 году компания The Gateway Foundation планирует построить туристический отель на орбитальной станции Voyager Station.
Предполагается, что в гостинице будут спальни класса люкс, рестораны, фитнес-зал и даже зона для проведения концертов и спортивных соревнований. Также предусмотрен вместительный лаунж-бар с деликатесами и впечатляющим видом на Землю, сообщает портал Тонкости Туризма.
Объект разделят на 24 капсулы с отдельным функционалом для каждой: резервуары для воздуха и воды, номерной фонд, рестораны и т. д. В отеле создадут искусственную гравитацию, так что постояльцам не придется приспосабливаться к невесомости.
Примерная стоимость размещения в космической гостинице пока неизвестна.