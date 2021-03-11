В Мексике полностью легализовали марихуану

За закон проголосовали 316 депутатов, 129 высказались против, еще 23 воздержались. Сенат Мексики одобрил документ еще в ноябре 2020 года, пишет портал Meduza .

В соответствии с законом, жители страны смогут хранить до 28 граммов марихуаны и выращивать до шести растений у себя дома.