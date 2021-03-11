Глава airBaltic: любой кризис когда-то заканчивается, летом будем выполнять полеты по 75 направлениям

В настоящее время финансовые резервы airBaltic каждую неделю сокращаются примерно на 3,5 млн евро. Чтобы понять эти потери, представим, что самолет — это производственное оборудование. Цена одного нашего самолета Airbus A220-300 по каталогу составляет почти 75 млн евро. Каждый месяц мы вносим лизинговые платежи, чтобы использовать эти самолеты. Один наш самолет Airbus может обеспечить около 20 млн евро доходов в год, если у нас есть возможность эффективно использовать его весь этот период. В случае airBaltic это были бы доходы в размере почти 1 млрд евро в 2025 году, но в настоящее время технический персонал только содержит большую часть нашего “оборудования”, которое не приносит нам дохода.