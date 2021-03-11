Глава airBaltic: любой кризис когда-то заканчивается, летом будем выполнять полеты по 75 направлениям

Сегодня, через год после первого подтвержденного случая Covid-19 в Латвии, весь мир осознал реальность: что этот вирус означает для авиации. Влияние на авиационную отрасль не поддается никакому разумению, до этого никто не мог себе такого представить. Кроме того, мы убедились, что нельзя оставлять государство без столь необходимого воздушного сообщения, как и доставки почты и грузов. Все страны Европы это осознают и поддерживают своих перевозчиков инвестициями на миллиарды евро, чтобы обеспечить авиасообщение во время кризиса и после его окончания.

История успеха airBaltic связана с глобальной историей успеха Airbus A220-300, так как это не только самый современный, но и один из самых эффективных самолетов с точки зрения устойчивости.

Что касается airBaltic, то год назад мы на 62 дня прекратили полеты. Такого воздействия наша авиакомпания никогда ранее не испытывала. Мы приняли ряд решений с четким намерением вернуться после кризиса к истории успеха, которую мы создавали для нашей авиакомпании. Мы действовали незамедлительно и значительно сократили расходы. К сожалению, нам пришлось принять тяжелое решение и уменьшить численность нашей команды на 700 сотрудников. Дополнительная экономия затрат была обеспечена благодаря стратегическому решению упростить флот и отказаться от эксплуатации самолетов двух типов — турбовинтовых Q400 и Boeing 737. Мы сократили наш флот с 40 до 25 самолетов. Так мы смогли сосредоточиться на эксплуатации только самых современных самолетов в нашем флоте — Airbus A220-300.

Год назад airBaltic была на пути к тому, чтобы достичь новых рекордных результатов в 2020 году. В то время весь мир видел историю успеха airBaltic. Мы получали награды как выдающаяся авиакомпания и успешное предприятие из Латвии. Но вирус Covid-19 изменил эту ситуацию, и не только для авиакомпании или некоторых из нас. В мире нет никого, на кого пандемия не оказала бы негативного влияния. Эмоциональный стресс из-за карантинных мер и ограничений для многих из нас будет означать длительные последствия.

Во время всего процесса перемен мы всегда были готовы возобновить полеты на всех наших 25 самолетах и готовы к этому и сейчас. Наша команда из более чем 1000 профессиональных сотрудников обеспечивает, чтобы все наши самолеты были способны вернуться в небо и выполнять полеты.

В настоящее время финансовые резервы airBaltic каждую неделю сокращаются примерно на 3,5 млн евро. Чтобы понять эти потери, представим, что самолет — это производственное оборудование. Цена одного нашего самолета Airbus A220-300 по каталогу составляет почти 75 млн евро. Каждый месяц мы вносим лизинговые платежи, чтобы использовать эти самолеты. Один наш самолет Airbus может обеспечить около 20 млн евро доходов в год, если у нас есть возможность эффективно использовать его весь этот период. В случае airBaltic это были бы доходы в размере почти 1 млрд евро в 2025 году, но в настоящее время технический персонал только содержит большую часть нашего “оборудования”, которое не приносит нам дохода.

В условиях кризиса мы внесли изменения в наш бизнес-план Destination 2025 CLEAN, который теперь содержит затраты на преодоление кризиса и восстановление рентабельности. До кризиса airBaltic шла по пути позитивного роста, а после кризиса мы станем еще сильнее, поскольку использовали это время, чтобы ускорить процесс трансформации и перейти на полеты на самолетах только одного типа.

Вложения Латвийского государства в размере 250 млн евро в основной капитал авиакомпании будут ему возвращены благодаря продаже акций в ходе запланированного первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже. Это не только обеспечит возврат средств, которые были выделены airBaltic в качестве временной помощи во время кризиса из-за Covid-19, но и укрепит рынок капитала Латвии, потому что мы намерены провести двойную котировку — на международной фондовой бирже и на бирже Nasdaq Riga.