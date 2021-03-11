Внимание, пассажиры! Перевозчики начинают сокращать графики движения междугородних автобусов

По словам заведующей отделом общественного транспорта Транспортного департамента Кирке Уильямсон, к ней уже поступило 4 заявления от предприятий, желающих сократить число отправлений, сообщает rusERR.

В том числе меньше рейсов будет на линиях из Таллинна в Нарву и Тарту.

Исполнительный директор Lux Express Ингмар Роос сказал, что спад пассажиропотока стал ощущаться после завершения школьных каникул.

“Нынешняя ситуация действительно вынуждает нас пересмотреть объемы перевозок. Мы планируем уже со следующей неделе сократить число отправлений. Первоначально их станет меньше примерно на 25%”, — отметил Роос.