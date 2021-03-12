Глава Союза турфирм Эстонии: в ближайшее время туристы к нам не приедут. Лето мы потеряли, теперь надежда только на осень

Один из владельцев Go Group и президент Союза туристических фирм Тийт Пруули заявил, что за неспособность Эстонии контролировать коронавирус придется заплатить слишком дорогую цену как в моральном, так и экономическом плане.

“Репутация Эстонии сильно пострадала. Нас стали называть "маленьким больным государством вне закона” (small sick outlaw state). Если многие другие страны станут открытыми и разрешат свободу передвижения уже к лету, то нам для этого понадобится намного больше времени. И этот подрыв репутации будет выражаться и в денежном плане”, — сказал он.

Тийт Пруули признал, что из-за чрезвычайно высокого уровня заражения в Эстонии большинство запланированных на лето туристических групп не приедут в нашу страну. “Если мы сможем сразу ввести не только строгие меры, но и эффективный контроль за их выполнением, то надеемся к осени иностранные туристы все же приедут в наши города и на природные тропы. Лето мы потеряли, сейчас идет борьба за осень”, — добавил он.