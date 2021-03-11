ФОТО | Смотрите, какое чудо: на пляжах Юрмалы появились “ледяные яйца”

Это явление в Латвии не очень редкое, но для того, чтобы появились эти шары должно совпасть множество факторов: холодная, но не морозная погода, умеренный ветер и небольшие волны. При этих условиях в морской воде образуются кусочки льда, которые вращаются, стачиваются, принимая круглую форму, и с каждым новым слоем льда становятся все больше. Затем волнами их выбрасывает на берег.