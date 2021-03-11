11.03.2021, 18:49
ФОТО | Смотрите, какое чудо: на пляжах Юрмалы появились “ледяные яйца”
Photo by anastasiya kavalchyk on Unsplash
В середине марта жители Юрмалы стали свидетелями удивительного природного явления, известного под названием “ледяные яйца”. Побережье Балтийского моря оказалось усыпано ледяными шарами среднего размера, пишет портал Mail.ru.
Это явление в Латвии не очень редкое, но для того, чтобы появились эти шары должно совпасть множество факторов: холодная, но не морозная погода, умеренный ветер и небольшие волны. При этих условиях в морской воде образуются кусочки льда, которые вращаются, стачиваются, принимая круглую форму, и с каждым новым слоем льда становятся все больше. Затем волнами их выбрасывает на берег.
Немаловажную роль играет и рельеф местности, а потому увидеть шары изо льда — настоящая удача.