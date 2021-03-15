Будущие преимущества для вакцинированных людей — отсутствие необходимости сдавать тесты или соблюдать карантин во время путешествий

Тогда Юри Ратас выразил надежду, что дигитализация так называемой “желтой карты вакцинации”, которая обеспечит безопасный международный обмен данными, откроет дверь для более тесного сотрудничества. По его словам, благодаря международному признанию эстонский проект электронного здравоохранения X-road получит новые возможности развития и использования в мире.

Почти через полгода, в начале октября 2020 года, в формате видеомоста прошла еще одна встреча Юри Ратаса и Тедроса Адхана Гебрейесуса, на которой они подписали протокол о сотрудничестве в сфере цифрового здравоохранения. Этот документ позволил эстонским предпринимателям и ученым начать работу над цифровым паспортом вакцинации, а также найти решения по объединению существующих баз данных (X-road).

В мае 2020 года прошла встреча премьер-министра Эстонии Юри Ратаса и генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Адханана Гебрейесуса. “За пять минут до встречи я сказал премьер-министру: слушайте, предложите принять меморандум об единых планах по решению цифровых вопросов”, — вспоминает Каэватс.

Каэватс, похоже, произвел на нее хорошее впечатлением, потому что уже через пять месяцев его пригласили стать участником экспертной группы по решению цифровых вопросов ВОЗ. Основная задача этой группы — объединить данные о вакцинации в одну большую безопасную систему . “Год назад, в феврале, в Женеве проходил семинар, на котором ВОЗ предложила оцифровывать так называемую желтую карту вакцинации, представленную сейчас только в бумажном виде. Три недели спустя была объявлена ​​ пандемия , и во время первой волны я возился с эстонскими системами”, — сказал Каэватс.

В мае 2019 года Мартен Каэватс, советник по цифровым технологиям стратегического бюро Государственной канцелярии, неожиданно попал на один прием в Женеве. Попробовав все кулинарные изыски, предложенные гостям, он заказал бокал пива и стал болтать со стоящей рядом дамой. Позже выяснилось, что эта женщина — самый известный педиатр Индии, главный научный сотрудник ВОЗ доктор Сумья Сваминатан.

Эстония может подать пример

X-tee — это платформа обмена данными в Эстонии, при помощи которой различные департаменты могут безопасно запрашивать, использовать и обмениваться необходимой информацией. “Главный системный подход X-tee — это распределяющая архитектура: не кладите все яйца в одну корзину, делите их между 1000 корзин, и если одно яйцо упадет, потери будут не так велики. Вот как я и получил задание от босса ВОЗ по цифровым технологиям разобраться с функциональной совместимостью, то есть понять, как информационные системы разных стран могут работать вместе”, — сказал Каэватс.

Теперь, год спустя, можно говорить о первых успехах этого дела. Вскоре глобальная информационная система будет готова продемонстрировать наглядный пример с участием Исландии, Венгрии, Эстонии, Сербии, Сейшельских островов, Индии, Финляндии и Бангладеша.

По словам Каэватса, цель демонстрационного проекта — показать мировому сообществу, что простая, прозрачная и безопасная основа доверия является хорошим инструментом для решения проблем. “В некоторой степени это забавно, но мы сейчас не решаем технические проблемы, а занимаемся вопросами доверия между государствами и правительствами. Решаем задачу, как одна страна может доверять другой в какой-то очень узкой сфере”, — пояснил он.

Данные защищены



Каэватс добавил, что в проекте большое внимание уделяется правозащитным и этическим аспектам. Поэтому ему неоднократно приходилось подчеркивать: ничьи личные данные никуда не переместятся.

“Как в Эстонии, так и во всех странах мира есть списки медицинских учреждений, которым выдана государственная лицензия на деятельность. Как журналист, вы всегда заинтересованы в первоначальном источнике информации и ее достоверности. Так и здесь. Если гражданин пересекает границу страны и у пограничника возникнет вопрос, был ли этот человек вакцинирован в сертифицированном медицинском учреждении, то это можно будет проверить из базы данных департамента здравоохранения любой страны”, — сказал Каэватс.