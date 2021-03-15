Будущие преимущества для вакцинированных людей — отсутствие необходимости сдавать тесты или соблюдать карантин во время путешествий

В мае 2019 года Мартен Каэватс, советник по цифровым технологиям стратегического бюро Государственной канцелярии, неожиданно попал на один прием в Женеве. Попробовав все кулинарные изыски, предложенные гостям, он заказал бокал пива и стал болтать со стоящей рядом дамой. Позже выяснилось, что эта женщина — самый известный педиатр Индии, главный научный сотрудник ВОЗ доктор Сумья Сваминатан.
Каэватс, похоже, произвел на нее хорошее впечатлением, потому что уже через пять месяцев его пригласили стать участником экспертной группы по решению цифровых вопросов ВОЗ. Основная задача этой группы — объединить данные о вакцинации в одну большую безопасную систему . “Год назад, в феврале, в Женеве проходил семинар, на котором ВОЗ предложила оцифровывать так называемую желтую карту вакцинации, представленную сейчас только в бумажном виде. Три недели спустя была объявлена пандемия, и во время первой волны я возился с эстонскими системами”, — сказал Каэватс.
В мае 2020 года прошла встреча премьер-министра Эстонии Юри Ратаса и генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Адханана Гебрейесуса. “За пять минут до встречи я сказал премьер-министру: слушайте, предложите принять меморандум об единых планах по решению цифровых вопросов”, — вспоминает Каэватс.
Почти через полгода, в начале октября 2020 года, в формате видеомоста прошла еще одна встреча Юри Ратаса и Тедроса Адхана Гебрейесуса, на которой они подписали протокол о сотрудничестве в сфере цифрового здравоохранения. Этот документ позволил эстонским предпринимателям и ученым начать работу над цифровым паспортом вакцинации, а также найти решения по объединению существующих баз данных (X-road).
Тогда Юри Ратас выразил надежду, что дигитализация так называемой “желтой карты вакцинации”, которая обеспечит безопасный международный обмен данными, откроет дверь для более тесного сотрудничества. По его словам, благодаря международному признанию эстонский проект электронного здравоохранения X-road получит новые возможности развития и использования в мире.
Эстония может подать пример
X-tee — это платформа обмена данными в Эстонии, при помощи которой различные департаменты могут безопасно запрашивать, использовать и обмениваться необходимой информацией. “Главный системный подход X-tee — это распределяющая архитектура: не кладите все яйца в одну корзину, делите их между 1000 корзин, и если одно яйцо упадет, потери будут не так велики. Вот как я и получил задание от босса ВОЗ по цифровым технологиям разобраться с функциональной совместимостью, то есть понять, как информационные системы разных стран могут работать вместе”, — сказал Каэватс.
Теперь, год спустя, можно говорить о первых успехах этого дела. Вскоре глобальная информационная система будет готова продемонстрировать наглядный пример с участием Исландии, Венгрии, Эстонии, Сербии, Сейшельских островов, Индии, Финляндии и Бангладеша.
По словам Каэватса, цель демонстрационного проекта — показать мировому сообществу, что простая, прозрачная и безопасная основа доверия является хорошим инструментом для решения проблем. “В некоторой степени это забавно, но мы сейчас не решаем технические проблемы, а занимаемся вопросами доверия между государствами и правительствами. Решаем задачу, как одна страна может доверять другой в какой-то очень узкой сфере”, — пояснил он.
Данные защищены
Каэватс добавил, что в проекте большое внимание уделяется правозащитным и этическим аспектам. Поэтому ему неоднократно приходилось подчеркивать: ничьи личные данные никуда не переместятся.
“Как в Эстонии, так и во всех странах мира есть списки медицинских учреждений, которым выдана государственная лицензия на деятельность. Как журналист, вы всегда заинтересованы в первоначальном источнике информации и ее достоверности. Так и здесь. Если гражданин пересекает границу страны и у пограничника возникнет вопрос, был ли этот человек вакцинирован в сертифицированном медицинском учреждении, то это можно будет проверить из базы данных департамента здравоохранения любой страны”, — сказал Каэватс.
Он привел пример: если гражданин X прошел вакцинацию, например, в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) и решил уехать отдыхать в Индию, то индийский пограничник, абсолютно ничего не зная о PERH, сможет на основе единой системы контроля проверить, соответствует ли информация о вакцинации действительности. “В идеале когда-то возникнет база данных из 195 строчек, где каждая строчка будет означать одно государство-члена ВОЗ, и, щелкнув по ней, можно будет увидеть, какие учреждения здравоохранения имеют в этой стране лицензию”, — сказал Каэватс. “Роль ВОЗ во всей игре заключается в хранении и ведении этой так называемой адресной книги. Но это могут обеспечить государства, а не частный сектор, потому что информация о лицензиях медицинских учреждений принадлежит госорганам”.
Согласно приведенному выше примеру, единственное, что потребуется при пересечении границы другого государства, — показать пограничнику в цифровом или бумажном виде QR-код, подтверждающий вакцинацию. Однако Каэватс подтвердил, что отсутствие QR-кода вовсе не означает, что человек не сможет въехать в страну. “ВОЗ очень уважает права человека. Но если человек не был вакцинирован, ему, возможно, при въезде в другую страну придется соблюдать карантин или сдать тест на коронавирус. Все зависит от законов и решений соответствующей страны. Таким образом, сертификат о вакцинации даст возможность путешествовать с комфортом”, — добавил Каеватс.
Основа для трансграничного сотрудничества в области здравоохранения
Когда же эта система заработает?
“В случае Эстонии это начнет работать сразу”, — подтвердил Каеватс. “Но мы говорим о 195 странах, где у всех разные возможности. Я общался с представителями 35 стран, они проявили готовность. Европа хочет в этом плане быть значительно быстрее, и кто-то даже сказал, что система может быть запущена уже через три месяца. Я скептически отношусь к этому. Однако эстонский сертификат начнет действовать в апреле, финский — в мае, шведский и датский сертификаты — в начале июня. В Исландии, Индии и Бангладеше они уже есть”, — отметил Каэватс.
Он добавил, что этот проект предоставляет большие возможности и частным предпринимателям. Одна из них — эстонская технологическая компания Guardtime, которая занимается разработкой глобальной цифровой платформы VaccineGuard, предназначенной для использования во всем мире. Планируется, что массовое применение платформы станет возможным 1 апреля 2021 года, и это поможет вернуть разрушенный коронавирусом мир к нормальной жизни.
Проще говоря, эстонцы разработали технологическое решение, с помощью которого можно будет анонимно, системно и безопасно контролировать по QR-коду, сделал ли человек прививку от коронавируса или нет. Кроме того, можно будет проследить весь путь и подлинность вакцины.
Мартен Каэватс отметил, что как только этот крупный проект будет запущен и будет создана система доверия для сертификатов вакцинации, это может стать основой для предоставления любой трансграничной медицинской помощи. “Например, если через десять лет мы окажемся в Таиланде и вдруг обнаружится, что мы забыли дома рецептурные лекарства, то в идеале мы смогли бы их получить и на месте по нашему электронному рецепту. Есть желание сделать так, чтобы электронные рецепты работали во всем мире. Сейчас они действуют только в Эстонии и Финляндии”, — привел пример Каэватс.