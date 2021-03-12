ФОТО | В пещерах Пиуза обнаружили летучую мышь-долгожительницу. Ей 32 года!

В ходе научных работ, проведенных сотрудниками Эстонского фонда природы, в пещерах Пиуза была обнаружена окольцованная летучая мышь с отметкой, которая была поставлена 31 год назад — 7 марта 1990 года. На тот момент летучей мышке уже был год.

По словам Рауно Калда, ведущего специалиста отдела живой природы Агентства по окружающей среде и исследователя летучих мышей, 32-летняя усатая ночница была обнаружена в той же части пещеры, где ей более тридцати лет назад надели на крыло специальное кольцо с отметкой.

По утверждению эксперта, в этом нет ничего удивительного — летучие мыши могут годами зимовать на одном и том же месте. “Возрастной рекорд этой усатой ночницы почти побит, так как самому старому представителю этого вида летучей мыши, когда-либо обнаруженного в Эстонии, 32,5 года”.

Однако мировой рекорд продолжительности жизни усатой ночницы — 41 год.

Длина тела этого вида летучей мыши составляет 4-5 см, а вес — всего 5-7 граммов.