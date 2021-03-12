ФОТО | В пещерах Пиуза обнаружили летучую мышь-долгожительницу. Ей 32 года!

В ходе научных работ, проведенных сотрудниками Эстонского фонда природы, в пещерах Пиуза была обнаружена окольцованная летучая мышь с отметкой, которая была поставлена 31 год назад — 7 марта 1990 года. На тот момент летучей мышке уже был год.

По словам Рауно Калда, ведущего специалиста отдела живой природы Агентства по окружающей среде и исследователя летучих мышей, 32-летняя усатая ночница была обнаружена в той же части пещеры, где ей более тридцати лет назад надели на крыло специальное кольцо с отметкой.

По утверждению эксперта, в этом нет ничего удивительного — летучие мыши могут годами зимовать на одном и том же месте. “Возрастной рекорд этой усатой ночницы почти побит, так как самому старому представителю этого вида летучей мыши, когда-либо обнаруженного в Эстонии, 32,5 года”.

Однако мировой рекорд продолжительности жизни усатой ночницы — 41 год.

Длина тела этого вида летучей мыши составляет 4-5 см, а вес — всего 5-7 граммов.

Впервые летучую мышь окольцевали на территории Эстонии 9 ноября 1947 года. Это был зимовавший под Таллинном бурый ушан (Plecotus auritus). В период с 1947 по 1996 год в Эстонии было окольцовано более 16 000 летучих мышей.

За последние годы было окольцовано около полутора тысяч особей. В настоящее время кольцевание летучих мышей происходит в основном летом, хотя раньше кольцевание проводилось и в местах зимовки.

Центр кольцевания Матсалу, входящий в Агентство по охране окружающей среды, координирует процесс кольцевания как птиц, так и летучих мышей с 1970 года. Используемые в Эстонии кольца имеют надпись ESTONIA MATSALU. Окольцованные у нас птицы были обнаружены даже в Южной Африке.

Летучие мыши — одни из старейших ныне живущих мелких млекопитающих. В Эстонии к настоящему времени обнаружено 14 видов летучих мышей, 12 из которых находятся под охраной, а два вида, зарегистрированных последними, — в процессе взятия под охрану. Многие виды летучих мышей редко встречаются в Эстонии, и наша страна является северной границей ареала их обитания.