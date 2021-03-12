Плохая новость: туристическая выставка Tourest в этом году не состоится

Эстонский Союз туристических фирм, который организовал Tourest с 1991 года, после консультации с Департаментом здоровья и на основании постановления правительства Республики о предотвращении распространения COVID-19 решил отменить туристическую выставку.

“Сегодня главная задача всех нас — помочь замедлить распространение вируса. Мы считаем, что безопасность всех участников ярмарки очень важна, и поэтому мы решили отложить Tourest до февраля следующего года, когда ситуация, надеюсь, будет лучше, чем сейчас”, — сказала Марианн Лугус, генеральный секретарь Эстонского союза туристических фирм.

По словам Лугус, подготовка к мероприятию масштаба Tourest длится долго, и поэтому решение нужно было принимать сейчас. Она считает, что пандемия серьезно ограничит возможности компаний и посетителей по подготовке и участию в мероприятии.

“Несмотря на то, что в Эстонии вакцинация COVID-19 уже началась, мы не уверены, что к весне этого года будет достигнут достаточный охват по всей стране”, — пояснила Лугус. “Одной из тем Tourest в этом году должна была стать "Ответственность в путешествиях", и, хотя было проделано много работы, чтобы ярмарка состоялась, мы хотим проявить ответственность, отменив мероприятие”.

Если все пойдет по плану, то в следующий раз международная туристическая выставка Tourest состоится 11-13 февраля 2022 года.