Обновленный список стран, которые можно посещать при предъявлении результата теста на антиген коронавируса

В случае неизбежной необходимости поехать в другую страну пассажир должен доказать, что он не является переносчиком коронавируса. Однако требования по части тестов, проходимых перед поездками, разнятся, и каждый человек должен сам входить в курс того, какой тест и за сколько часов до прибытия в страну должен быть сделан. Пассажиры могут проходить PCR-тесты и тесты на антиген

“При выборе теста, проходимого перед поездкой, следует ознакомиться с требованиями страны назначения. Поскольку обстоятельства быстро меняются, страны меняют свои требования, не предупреждая об этом сильно заблаговременно. Поэтому требования по части въезда в страну следует уточнять непосредственно перед поездкой. Но все большее число стран вместо результатов PCR-тестов акцептируют результаты тестов на антиген коронавируса. Преимуществами тестов на антиген являются более низкая стоимость и скорость — результат теста становится доступен уже в течение 30 минут”, — сказала координатор пунктов тестирования Confido Лийз Адер.

Тесты на антиген коронавируса — это лучший способ тестирования перед поездкой для тех, кому необходимо подтверждение отсутствия заболевания COVID-19 для посещения тех стран, где акцептируется результат теста на антиген. Тест можно сделать в аэропорту, Северном порту Палдиски, медицинском центре и экспресс-клиниках Confido в торговых центрах Lasnamäe Centrum, Nautica и Tartu Lõunakeskus, которые продолжают работать после вступления в силу новых ограничений, установленных для торговых центров. В пунктах тестирования крайне важно соблюдать правило “2+2” и пользоваться средствами индивидуальной защиты.