Китай открывает в Финляндии культурный центр

Китай долго вынашивал идею об открытии культурного центра в Хельсинки. Теперь проект близок к реализации. Президент в пятницу получит на согласование указ Госсовета по данному вопросу.

“Центр будет действовать в Финляндии в рамках местного законодательства, например, на платформе общественной организации или фонда”, — говорит советник Сату Паасилехто из министерства образования и культуры.

Работу центра с китайской стороны координирует министерство культуры и туризма. Таким образом центр не будет обладать дипломатическим статусом, и в нем не будет дипломатов.

В данный момент Китай ищет подходящее помещение под центр, скорее всего, в Хельсинки. Китайская сторона направит в центр директора и нескольких сотрудников. Работников можно будет также набирать и на месте.

По словам Паасилехто, Китай будет проводить в центре лекции, языковые курсы и мероприятия, например, посвященные национальной китайской кухне.