КАРТА | Со следующей недели въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из 6 стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Чехии (1572,0 ↑), Эстонии (1465,1 ↑) и Сан-Марино (1343,9 ↑).

Далее следуют: Венгрия (645,5 ↑), Словакия (567,8 ↑), Швеция (527,6 ↑), Мальта (527,0 ↑), Словения (520,7 ↑), Латвия (461,9 ↓), Андорра (485,7 ↑), Монако (462,4 ↓), Франция (444,2 ↑), Италия (432,9 ↑), Польша (427,6 ↑), Люксембург (400,5 ↓), Нидерланды (362,1 ↑), Болгария (340,1 ↑), Австрия (337,9 ↑), Лихтенштейне (309,7 ↑), Литва (306,6 ↓), Бельгия (288,2 ↑), Румыния (264,7 ↑), Кипр (247,1 ↑), Греция (236,2 ↑), Швейцария (171,6 ↑), Ирландия (164,4 ↓), Хорватии (162,4 ↑), Финляндии (151,8 ↑).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (4,12 ↓), Испания (14,79 ↓), Норвегии (119,4 ↑), Дании (124,2 ↑), Португалии (125,6 ↓) и Германии (137,4 ↑).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 15 по 21 марта 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Испании, Норвегии, Исландии, Дании, Германии и Португалии.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.